Com afectaran els futurs peatges a Catalunya?

La fi dels peatges implicarà que desenes de municipis per on transcorren autopistes com l'AP-7 entre la Jonquera i Tarragona i el tram català de l'AP-2 entre la Vendrell i Saragossa deixin de percebre certs recursos. El debat està sobre la taula per resoldre com es mantindran aquestes vies d'alta capacitat. Mentrestant una de les mesures de contenció que ha enviat el govern espanyol a Brussel·les és posar peatges a totes les autopistes i autovies. Parlarem amb Mario Arnaldo, president de l'associació europea d'automobilistes.

-S'alliberen els peatges de les autopistes, però com es mantindran?

El que em crida l'atenció amb aquesta mesura que anuncia el govern és molt contradictòria, per una part se'ns està donant un caramel per transitar sense peatges per les autopistes catalanes, però per una altra banda el que ens estem estalviant ens ho volen cobrar per duplicat. En el cas de Catalunya, l'inventari de carreteres estableix que les autovies i autopistes són les que evitaran aquest peatge, fins ara les empreses concessionàries que estaven a càrrec i cobraven un peatge eren les encarregades del manteniment, però quan se'ns diu que seran gratuïtes no és veritat. Els automobilistes ja aportem a hisenda més de 25 milions d'euros i el que realment es necessita d'inversió per al manteniment de les carreteres anualment és de només 1.800 milions i molts anys ni tan sols aquesta inversió ha arribat als 900 milions, per tant no poden dir que no les paguem. Aquest anunci per nosaltres és un sistema de finances injust i creiem que les carreteres i les infraestructures són un servei públic essencial del qual ens beneficiem tots.

La inversió necessària que es necessita cada any per mantenir els 165.000 quilòmetres de carreteres que hi ha a tota Espanya és el que realment s'hauria d'afegir i no cada any s'ha aportat aquesta quantitat de 1.800 milions. Com no s'ha invertit durant aquests anys, s'ha produït un deteriorament de les infraestructures i per tant, aquest és el dèficit de manteniment acumulat dels anys que si s'hauria d'haver invertit i no es va fer.