Com afecta la reforma laboral a les empreses i treballadors catalans?

La reforma laboral ha estat aprovada pel Congrés dels Diputats en una votació carregada de polèmica, però que finalment ha donat 'llum verda' al text dissenyat pel Ministeri de Treball amb l'ok' dels agents socials i que té certes implicacions per als autònoms, especialment els que tenen contractats treballadors al seu servei.

La Comissió Europea ha pres nota sobre la nova reforma laboral del nostre país i consideren positiu que hagi estat pactat pels agents socials el que considera un bon exemple. En el programa d'avui intentarem resoldre alguns punts amb el professor de dret laboral de la universitat Abat Oliba CEU,EduardoArmas.



- Per què en tan poc temps es realitzen tantes reformes laborals?



El mercat de treball i la possibilitat de regular-ho és un instrument molt potent des del punt de vista polític per poder desenvolupar un ideari polític de qualsevol partit. Qüestions com la classe de contractes com regular totes les polítiques de treball i utilitzar-les per intentar influir a l'economia del país és molt temptador i finalment els drets dels treballadors de cara als empresaris ara tenen un component ideològic molt important i és difícil evitar la temptació d'ideolitzar d'alguna forma la regularització laboral.



- Fins a quin punt aquests canvis constants poden afectar el mercat laboral?



Clarament, és perjudicial i amb més motiu en un país on l'atur estructural que tenim és molt superior que la resta de la unió europea. No tenir un directiu clar d'on vas, no serveix de molta ajuda i no és la millor estratègia. Si hi ha algun punt beneficiós d'aquesta reforma laboral és que part de la base del diàleg social és un consens entre patronals i sindicats i això hauria de ser la base de qualsevol reforma laboral.