Com afecta la llei Celaá a les escoles catalanes?

La llei Celaáha despertat moltes polèmiques pels diferents punts de vista, de fet aquesta llei augmenta les restriccions cap a l'educació concertada, ja que contempla que tant els centres públics com privats concertats no podran percebre quantitats de les famílies per rebre educació gratuïta o impulsar les famílies l'obligació de fer aportacions a fundacions. Parlem amb el professor de l'escola Xaloc, Jordi Guirado



- Com veus aquesta situació?



Amb tots els amics que parlo compartim opinió, ens sembla molt estrany aquest gir que ha fet el tribunal constitucional quan l'any 2018 opinava d'una altra manera i va realitzar una altra jurisprudència. Aquest canvi d'opinió és estrany, molt trist i amb una manca de sensibilitat molt gran en el segle que estem perquè no es protegeix la llibertat de les famílies de rebre escolarització concertada en qualsevol format, o des de qualsevol paradigma pedagògic. Els que haurien de vetllar per ells són l'Estat, però, en canvi, són els que promouen unes lleis discriminatòries cap a les persones que trien un model educatiu diferent.



- És com una mena d'atac a la llibertat de poder escollir la manera d'educar?



Així ho estem vivint, fa la sensació que l'Estat està encaparrat en el fet que tothom actuï igual i això esgarrifa. Sembla com una mena d'adoctrinament, sembla que estiguem en contra d'uns models educatius que promouen unes virtuts i que possiblement no coincideixen amb l'ideari del govern que tenim. Finalment, ens fan sospitar perquè a altres països això no succeeix, els centres d'educació diferenciada gaudeixen de salut i d'aprovació.





