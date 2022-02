Com actua l'administració davant una sequera?

Fa un temps estem en una situació de sequera sense gairebé precipitacions. Com es comporten els organismes davant d'aquesta situació?Parlarem amb el cap del departament de gestió de recursos hídrics de l'ACA, Enrique Velasco



- Com es gestionen els recursos hídrics?



Tenim 22 municipis de l'Alt Empordà en alerta i tenen reduït el volum d'aigua subterrània des de fa uns mesos. La resta de conques internes encara no estan en alerta. Com ens comportem?

Ara tenim un canvi respecte a episodis anteriors, quan vèiem que venia la sequera i que la situació estava malament, teníem uns decrets d'emergència, però això ha canviat i ara hi ha un pla de sequera amb un full de ruta i a més es pot activar en aquesta fase de prealerta amb més anterioritat per poder-nos avançar els possibles efectes i reduir les restriccions.



- Les plantes dessalinitzadores treballen molt més en aquestes situacions?



Sí això ja està estipulat i aprovat per al consell de xarxa del Llobregat que a partir d'un determinat nivell d'embassament la dessalinitzadora passa del 30% al 80% llavors d'aquest nivell ja l'hem passat i ara està al 85%. Un altre aspecte que és el que estem fent ara és el comunicatiu d'estalvis i li diria la gent que ara cal focalitzar en què l'estalvi d'aigua és d'important.



- Hi ha un episodi de sequera, quin és el sector el que primer se li talla l'aigua?



El tall de sequera és progressiu, el que més estalvis al i demana quan entrem en alerta és sobre l'ús del regadiu després venen els usos industrials i més tard hi ha uns topalls en l'ús urbà.