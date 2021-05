Colònies emocionals a l'estiu

Els que millor van saber adaptar-se a la situació del confinament van ser els nens i els adolescents, però sempre queda alguna conseqüència emocional. Per aquest motiu s'esta proposant canviar les colònies per jornades emocionals. Per parlar sobre aquest tema tenim en el programa a la Cristina Gutiérrez directora de la granja escola de Santa Maria de Palautordera.

-Com estan les seves emocions d'aquests nens després del confinament?

El que estem veient en aquest moment en els nens amb edat més escolar, és que hi ha més conseqüències, sobretot relacionades amb l'augment de l'ansietat, més pors, desànim, o d'esperança. També s'han potenciat les emocions relacionades amb la ràbia com la frustració, desconfiança, inseguretats i bastant susceptibilitat.

-Que s'adaptessin bastant bé al confinament no vol dir que no els hi deixi marca.

Els nens tenen una gran capacitat adaptativa, però els adults estem dissimulant sobre que tot anirà bé i això fa que no els hi donem als nens el permís per dir que no estan bé, finalment dissimulen adults i nens i es converteix en una motxilla per tots, però en algun moment hem d'obrir aquesta motxilla per digerir tot el que hem viscut a escala mundial.

-Com podem obrir aquesta "motxilla"?

Proposem parlar del que sentim, hem de generar un espai i que hi hagi una efectivitat amb una intenció de què això pugui passar. Nosaltres propulsem fer-ho a través d'activitats com el lideratge amb el cavall on hi ha diferents competències emocionals com la responsabilitat, la confiança, l'autoestima l'autonomia, l'autonomia, la superació de pors i d'una manera divertida en format de colònies d'estiu.

*Pàgina web : https://barcelona.lagranjatc.com/es/actividades/verano/verano-colonias-emocionales/