Collserola afronta el repte de l'equilibri entre ús i medi ambient

Els àmbits naturals durant i després de la pandèmia vam patir un augment de la presència humana concretament a zones d'esbarjo i arreu de Catalunya. Si posem el focus a l'àrea metropolitana de Barcelona, trobarem l'espai natural de la serra de Collserola. Gairebé uns 6,4 milions de persones van visitar aquella zona durant l'any passat. Per saber com es gestiona l'equilibri entre l'ús públic i l'educació ambiental parlarem amb Marta Doñoro, cap del servei d’ús públic i educació ambiental del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola



- És una feina difícil trobar aquest equilibri?



Sí, és una feina a complexa sobretot amb aquestes xifres de visitants en un espai natural protegit de 8.000 hectàrees, és una pressió important. Des del consorci fa més trenta anys que estem treballant en una mateixa línia de gestió per comptabilitzar aquests espais d'ús públic per fer activitats de lleure, esport i relaxació amb els valors de conservar aquest espai natural protegit. Utilitzem diferents estratègies, però la més important és l'educació ambiental, és a dir, totes aquelles accions que fem per explicar i mostrar a la ciutadania que tenim el voltant, quins són els valors d'un espai natural protegit, quina és la importància que té, no només per anar a fer una visita, sinó perquè ho tenim al costat de casa nostra i també hem d'entendre la importància de tenir un part natural molt a prop de la ciutat. Recomanem anar amb tranquil·litat, no fer soroll i evidentment no deixar deixalles, són normes bàsiques de civisme, però són molt importants de complir. Hi ha molta gent que entén la importància de cuidar aquest espai natural protegit, però ens veiem en l'obligació de posar regulacions en alguns espais perquè de vegades és necessari tornar a recordar quines són les regles quan es visita un espai com aquest.



- Com calculeu les visites?

L'any 2016 vam començar un estudi on justament vam treballar durant tres anys per tenir tot un sistema de comptatge al voltant de les entrades del parc i es va realitzar mitjançant uns comptadors, ara mateix tenim 14 en diferents punts del parc i molts d'ells diferencien les entrades a peu o les entrades en bicicleta. Amb les dades que recullen i aquest treball de camp que es va dur a terme durant tres anys, ara mateix amb les dades dels comptadors i un sistema estadístic podem fer una extrapolació de quin és el nombre de visitants que té Collserola.