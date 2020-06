El Col.legi de Metges de Girona impulsa un projecte per crear mascaretes que admeten 75 rentats

El Col·legi de Metges de Girona, juntament amb diferents empreses i institucions, ha desenvolupat una mascareta reutilitzable i reciclable que admet diferents filtres i té els graus FFP2 i FFP3 de protecció per garantir la seguretat dels professionals sanitaris davant possibles rebots de Covid-19.

El nou producte s’anomenarà ALEU, en honor a la primera llicenciada en medicina d’Espanya, i està en procés d’homologació oficial pel laboratori AITEX. Un miler amb 24.000 cartutxos per filtrar l’aire. La primera remesa ha permès la fabricació d’un miler de mascaretes, amb 24.000 cartutxos per filtrar l’aire de qualitat FFP2 i 24.000 d’FFP3. Segons el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, la finalitat és oferir «una solució reciclable i reutilitzable per evitar la ruptura de la cadena de subministrament en cas que es produeixi un rebrot», i garantir el proveïment d’equips de protecció individual.

Disseny polivalent

El disseny és polivalent, cosa que permet el seu ús per diferents col·lectius, i s’ha aprofitat «la capacitat productiva de la indústria local», en paraules de Vilaplana.

La seva implementació suposarà, a més, un estalvi econòmic de fins al 30% respecte a les mascaretes d’un sol ús, segons l’opinió d’Esteve Farrés, que intervé en la creació de la mascareta a través del Tecnoateneu de Vilablareix (Girona), un espai que agrupa experts en tecnologia.

Sis vegades més transpirabilitat respecte a les FFP2

El director i gerent de la companyia Aira Robotics, Xavier Jané, que també participa en la producció, ha explicat que «els valors de respirabilitat aconseguits per ALEU són fins a sis vegades el de les mascaretes convencionals en els casos de la protecció FFP2, i el doble en el grau FFP3».

El director de Laboratoris Transversals del Centre de Tecnologia Eurecat Girona, Agustí Chico, avança que s’han iniciat contactes amb països de Llatinoamèrica, l’Àfrica i Europa per posar el producte a la seva disposició davant la pandèmia, i que ja s’implementen a Xile en el marc del projecte FreeBreath.

Fabricació mitjançant injecció a gran escala o amb impressores en 3D

ALEU està concebuda com un compartiment estanc que cobreix el nas, boca i mentó, és de material termoplàstic, es pot desinfectar després de cada ús i permet la seva fabricació mitjançant injecció a gran escala, impressió en tres dimensions o una combinació dels dos sistemes.

El projecte ha evolucionat des dels requeriments inicials del Col·legi de Metges de Girona a les proves de validació realitzades per professionals dels hospitals Trueta d’aquesta província, Althaia de Manresa i Sant Pau de Barcelona.