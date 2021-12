El coll d'ampolla dels xips condiciona el comerç

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio). Amb ell hem parlat dels game Awards.

-La vulnerabilitat Log4Shell amenaça la seguretat dels gegants tecnològics

El que fa de Log4Shell una vulnerabilitat extremadament perillosa és la facilitat amb la qual es pot usar. Segons els experts de seguretat, per a aprofitar-se d'aquesta fallada no fa falta una configuració especial i fins i tot un atacant inexpert pot executar amb èxit un assalt. D'altra banda, cal tenir en compte que Log4j és una biblioteca de codi obert que s'usa en innombrables aplicacions.

Per fortuna, el pegat ja aquesta i es va llançar poc més de 24 hores.

Gràcies a Tres desenvolupadors que han treballat gratis i han posat pegats en 24 hores una greu vulnerabilitat que amenaçava a milions d'usuaris.

-Oppo llança el Find N i mostra el prototip Air Glass, un monocle de realitat augmentada per a usar amb ulleres convencionals

Samsung, Xiaomi, Huawei i pròximament Google ja tenen els seus mòbils plegables i Oppo se suma al mercat amb el nou Find N.

Oppo ha dotat al seu nou vaixell almirall amb un chipset Snapdragon 888 i un màxim 12 GB de RAM.

La pantalla interior, que rep el nom Assereni Display, posseeix un peculiar aspecte de 9:8,4.

La pantalla Assereni Display pot resistir 200.000 moviments de plegat sense perdre la suavitat d'ús i "gairebé sense arruga", valent-se d'una finíssima capa de 0,03 mm de cristall flexible com a protecció.

Al principi el Oppo Find N només ha estat anunciat a la Xina amb preus en iuans equivalents a 1.070 i 1.250 euros pels models de 8+256 GB i 12+512 GB, respectivament.

El monocle Air Glass es pot fixar a una muntura convencional per al seu ús i es recull amb la mateixa facilitat. No es tracta de portar-ho contínuament damunt com succeïa amb Google Glass, sinó només quan es vulgui utilitzar.

L' Air Glass utilitza la tecnologia MicroLED, encara que no en forma de pantalla, sinó integrat en un projector de disseny propi amb òptica de cristall de safir.

-Ubisoft treballa en un remake del primer Splinter Cell

Ubisoft ha anunciat el desenvolupament d'un remake de Splinter Cell, el primer joc de la saga protagonitzada per Sam Fisher

La companyia també afirma que amb aquest remake “estem construint una base sòlida per al futur de Splinter Cell”.