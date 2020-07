Colau pagarà fins a 1.200 € al mes per cada pis turístic que passi a lloguer social

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s’ha ofert a pagar fins a 1.200 € mensuals per cada pis turístic que passi a formar part de la borsa de lloguer social de l’Ajuntament. Així ho ha dit en una carta que ha enviat al president d’Apartur, Enrique Alcántara, per intentar mobilitzar allotjaments turístics buits com a resposta a la crisi postcoronavirus. En l’escrit, Colau justifica que “és un preu més que raonable” que persegueix un doble objectiu: “Donar resposta a l’emergència d’habitatge i oferir [al sector turístic] l’oportunitat de recuperar part de les pèrdues”. Els contractes serien, almenys, d’un any de durada i a banda dels 1.200 € per cada pis, l’Ajuntament també assumiria el cost de la neteja i el manteniment dels immobles.

La quota que pagarien els llogaters eventuals (provinents de la Mesa d’Emergència) s’adaptaria a cada cas, tal com ja succeeix en els pisos que es dona als qui són a la llista d’espera de la Mesa d’Emergència.

Segon intent municipal

Aquest és el segon intent del govern municipal perquè els pisos turístics que estan buits passin a lloguer social, des de l’inici de la pandèmia. A finals de març, Colau ja va oferir 900 € mensuals per a cada habitatge turístic que respongués a l’emergència d’habitatge; ara bé, aleshores només dos pisos es van passar al lloguer social.

“Esperem que aquesta vegada hi hagi una reflexió”, ha dit la regidora d’Habitatge, Lucía Martín, després que el sector turístic hagi comprovat que no arriben turistes internacionals: “Creiem que és una oferta prou atractiva, veient que l’escenari actual no ha millorat”

Apartur recull el guant

El president d’Apartur, Enrique Alcántara, ha recollit el guant plantejat per l’alcaldessa. “Ens mantindrem al costat de la ciutat i l’Ajuntament en tota l’emergència que hi hagi els propers mesos”, ha dit. En aquest sentit, Alcántara ha explicat que ja ha fet arribar a Colau el compromís “per suposat”, i ha posat en valor que l’entitat ja va posar 200 pisos turístics a disposició de persones vulnerables.

Alerta per l’auge dels lloguers temporals

A banda de la petició als propietaris de pisos turístics, la regidora d’Habitatge també ha encès les alarmes davant l’auge dels lloguers temporals perquè alguns podrien ser fraudulents. Martín ha admès que aquest tipus de lloguer està previst a la normativa, “però no pot ser que es facin per evitar les condicions més estables dels lloguers residencials”.

Segons ha explicat, l’Ajuntament ha detectat que aquesta pràctica ha crescut i, per això, ha demanat a la Generalitat “que canviï la llei perquè l’Ajuntament pugui inspeccionar d’ofici” i, en el cas que sigui pertinent, tramitar una sanció. La regidora ha lamentat que la Llei catalana pel dret a l’habitatge no especifica quines característiques ha de tenir un lloguer de temporada.