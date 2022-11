Un coet xinès tanca l'espai aeri sobre Catalunya

La caiguda sense control d'un coet xinès obliga a tancar l'espai aeri de Barcelona Tarragona i Eivissa. Per intentar entendre Per què passen aquestes coses parlarem amb l'astrònom de l'observatori Fabra BCN, Antonio Bernal.



- No és la primera vegada que els hi passa als xinesos, per què els donen aquestes situacions?



Tot i que els xinesos són bastant hermètics en aquest aspecte, però es tractava de la part principal d'un coet, va sortir a finals del mes passat per posar un nou mòdul a l'estació espacial Xina. La primera etapa (almenys en els coets que coneixem fins ara) es desprenen abans d'entrar en òrbita i cauen el mateix dia d'una manera controlada fins i tot hi ha vídeos a internet on es mostra que tenen els seus propis coets per redirigir aquestes parts i que el vent no se les emporti i ho puguin recollir, però en aquest cas, feia cinc dies que estava n'orbita a l'espai, encara no entenc com ho fan els xinesos perquè la primera etapa quedi en òrbita i que no caigui abans d'entrar. Ells diuen que és una cosa normal que caiguin descontroladament, però mai s'havia donat una notícia com aquesta. És tot molt curiós.



- Però hi ha la possibilitat que passi?

Sí, no obstant això, em sorprèn que els hi passi a ells, ja que estan tan avançats en tecnologia. Tampoc sabien concretar ben bé on anava a caure. Els càlculs realitzats pels astrònoms xinesos van decretar que el tros de coet, que pesa 20 tones, faria el recorregut per sobre d'Europa, part d'Àsia i Àfrica. I al final ha caigut al Pacífic Sud com va anunciar l'Exèrcit dels Estats Units.