La "Clàusula Covid", cada cop més habitual en contractes de lloguer

Era un dia 13 de març quan va començar el tancament, el confinament, la pandèmia. Ja han passat més de sis mesos des d'aquell fatícic mes de març del 2020. Milers d'estudiants van haver d'abandonar precipitadament les seves habitacions o els seus pisos de lloguer deixant de pagar la mensualitat, encara que les seves pertinençes seguien dins els habitatges. Una situació complicada, ja que els estudiants no podien tornar, i els propietaris tampoc podien utilitzar l'inmoble. Han pasast moltes coses durant aquests mesos i ja hem arribat de nou al mes de setembre. Pel mig ha nascut l'anomenada clàusula Covid. El Lorenzo Vinyes és gerent del Col.legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, i amb ell volem parlar d'aquesta clàusula: "És una clàusula que ha nascut entre contractes de lloguer, i han sorgit per cobrir una eventual situació d'abandonament de l'habitatge. Però hi han fòrmules jurídiques que van en aquesta línia, i fora de casos molt específics no és una clàusula habitual. Aquesta és una situació extraordinària, i fins i tot és probable que en cas d'un nou confinament no es tornin a produir aquelles situacions. Les dues parts poden acordar el que vulguin, obviament. De fet tot l'aparell jurídic ja contempla un estat d'alarma o una força major. H iha molts estudiants que lloguen pisos o habitacions per una temporada, uns mesos, un curs, i precisament en aquests casos si es demana més la clàusula Covid. Està molt concentrada en aquests casos, però no és una clàusula habitual ni té caràcter indefinit. És un pacte específic entre les dues parts. És una clàusula totalment legal.