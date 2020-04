Classe pràctica de fisioteràpia a través del canal de Youtube del Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Lluís Puig és fisioterapeuta, docent universitari i cap de Fisioteràpia a l'Hospital de l'Esperit Sant. Aquesta tarda a partir de les 18.30 h ens oferirà una sessió de formació oberta a tothom a través del canal de Youtube del Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya. Parlem amb el Lluís per preguntar-li quin és l'objectiu d'aquesta sessió: "Pel moment que estem vivint pensem que el fisioterapeuta juga un paper molt important en molts camps, i cal que la població sàpiga la importància d'un fisioterapeuta, que la gent no tingui por de venir a fer fisioteràpia. Ara mateix no podem treballar a causa del confinament, hem hagut d'adaptar la nostra forma de treballar. Jo estic treballant a nivell hospitalari. Si que s'han hagut de parar tractaments que no eren urgents, tot i que mitjançant vídeo trucades, o enviant programes d'exercicis si que continuem ajudant a molta gent". Què veurem avui a les 18.30 al canal de Youtube: "Dividirem la sessió en 3 parts. Primer explicarem a la gent què és un fisio i què fem. La segona part parlarà dels diferents camps de la fisioteràpia: Esportiva, traumatològia, geriatria, respiració, fisioteràpia oncològiga, pediàtrica.... i veure com podem ajudar a la població en tots aquest camps. I una tercera part de la xerrada parlarà sobre prevenció. Hi ha col.lectius, com personal sanitari, que està patint un stress important i probablemente presentin contractures i tensions, o pacients fràgils, que necessiten també recuperar mobilitat i força. O la gent en general, que després d'estar tancats a casa un mes i mig necessitarem exercicis per posar-nos a to. Donarem consells pràctics, farem exercicis, mostrarem de manera general certs consells que puguin ser útils per tothom. També a la pàgina web del col.legi hi ha recomanacions i consells"