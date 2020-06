La cistella de la compra s'encareix un 4% respecte a l'any passat

Darrerament si has anat al mercat o al supermercat hauràs vist que els aliments i les begudes s'han encarit gairebè un 4% respecte al preu que tenien l'any passat. Aquesta pujada tan important no es veia des de l'any 2013. L'Anna Giménez és professora d'economia i empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, i a ella li volem preguntar el perquè d'aquesta pujada dels preus: "En principi té sentit la pujada. Durant el temps en que hem estat confinats, el consumidor ha incrementat la quantitat de productes que ha comprat, especialment productes frescos. I si creix la demanda el més normal és que creixi el preu. També és cert que alguns comerços i algunes botigues estan traslladant el sobrecost que per ells està tenint l'increment de les mesures de seguretat al consumidor final. Han de posar gel desinfectant, guants, limitació d'aforament... aquesta pot ser una de les raons. Hi ha altres". Com a professora d'economia li preguntem a l'Anna si ha observat un aprofitament del gran comerç: "Hi han hagut casos. Sovint les marques pròpies han pujat preus, i quan s'han acabat les marques própies s'han ofert les marques blanques a un preu més elevat que l'habitual. El que jo recomanaria al consumidor és que busqui i que compari. El que passa és que quan estem fent la compra mensual, aprofitem i ho comprem tot de cop. També seria un bon moment per ajudar al petit comerç, per ajudar a les botigues més petites, que a més estan oferint una molt bona qualitat i a un preu interessant. I segurament sigui més segur anar a comprar a una petita botiga que a una gran superfície on és més difícil mantenir la distància de seguretat.