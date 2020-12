El circ de Nadal de Girona estrena espectacle demà 25 de desembre

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb el director del Circ de Nadal de Girona, Genís Matabosch. Un circ que és un gran espectacle que suma la màgia del Nadal, el risc portat a l’extrem i el Circ Internacional de Qualitat! Per a la seva setena edició el Gran Circ de Nadal de Girona us proposa un espectacle totalment nou que amb el títol de “ADRENALINA – Més enllà dels límits” suma 3 elements fascinants: l’encís del Nadal, el Circ de Qualitat i l’espectacularitat d’atraccions singulars. Una hora i mitja plena d’emocions amb un planter d’excepcionals artistes totalment nous en un espectacle únic per a gaudir amb els teus. Una cita irrepetible per a riure, gaudir i admirar als principals talents de l’il·lusionisme i de l’acrobàcia en el marc d’un pavelló reconvertit en circ estable per a l’ocasió! 25 artistes internacionals ofereixen 8 atraccions increïbles davant d’un decorat monumental, amb les últimes tecnologies de so, llum i efectes especials. Un esclat d’adrenalina pels teus sentits! Del 25 al 29 de desembre, el Pavelló d’Esports de Fontajau es transforma per setena vegada en un gran circ estable capaç d’acollir una costosa producció circense. Vestuari, coreografies, música i decorats transporten a l’espectador al país dels somnis amb un espectacle de qualitat per a tota la família on figuren algunes de les primeres estrelles del món del circ! I tot amb la garantia dels productors del prestigiós Festival del Circ Elefant d’Or! La sensació de les Festes es diu Gran Circ de Nadal de Girona!!! Pots recuperar aquesta entrevista a cope.es/barcelona.