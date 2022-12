Cinema nadalenc variat per gaudir les festes

L'home que menja cinema, Taisán Kao, ens fa propostes de pel.lícules relacionades amb el Nadal per veure aquest cap de setmana.





-"Santa Claus conquers the martians"

Un reporter de la cadena de televisió KID-TV viatja al Pol Nord per a entrevistar Santa Claus en el seu taller, unes setmanes abans de Nadal. El programa no sols és vist pels habitants de la Terra, sinó també per nens del planeta Mart.





-"Reyes contra Santa"

Els Reis Mags, farts que Santa els llevi cada vegada més protagonisme, han decidit enfrontar-se sense saber que aquesta guerra despertarà a un enemic comú molt més perillós, el Krampus, que portava segles inactiu.





-"Dos padres por desigual"

Brad Taggart (Ferrell) és un executiu de ràdio que intenta desesperadament que els seus fillastres ho estimin i li diguin papà. Tot es descontrola quan torna a les seves vides Dusty (Wahlberg), el veritable pare biològic dels nens.





-"Rare exports"

En les terres del nord de Finlàndia un grup d'excavadors americans descobreixen la tomba d'una figura estranya. Encara que els excavadors no saben de què es tracta, un jove descobreix que la figura és en realitat el cos congelat de Santa Claus. No obstant això, no es tracta del Santa "bonachón" que fa regals, sinó d'un ésser malèvol que segresta els nens dels pobles de voltant.