És cert que s'apliquen 48 hores per desallotjar okupes?

No és la primera vegada que parlem d'ocupació en el nostre programa, però es tracta d'un tema que mai acaba. Realment existeix el termini de 48 hores per treure fora a uns ocupes? Catalunya s'emporta el 40% d'ocupacions de tota Espanya. Parlarem amb el senyor Antonio Miranda,president ONAO.



- Existeix realment el termini de 48 hores per treure fora uns ocupes d'un habitatge?



No, la realitat que estem vivint és quan t'ocupen el teu habitatge entre judicis i tal, la gent està dos anys amb procediments o com a mínim uns divuit mesos per poder treure fora un ocupa d'un habitatge, això de les 48 hores és ciència-ficció.



- Perquè en altres països com a França sí que es fa i en altres no?



El que està passant al nostre país és una aberració, pràcticament quasi tots els països d'Europa treuen els ocupes en un termini d'entre 28 i 48 hores i la major part d'aquests casos són a través d'una senzilla denúncia a la policia, són accions molt ràpides. En Anglaterra per exemple hi ha penes de multes i depenent del país hi ha penes de presó. En canvi, en el nostre país tenim un govern que recolza l'ocupació i per això ens trobem en aquesta situació.



- Quina diferència hi ha entre ocupació i violació del domicili?



El termini d'ocupació no existeix legalment, la violació del domicili o les usurpacions d'habitatges és com es defineix en dret penal. La diferència està en si tu estàs vivint en aquell habitatge o si es tracta d'un habitatge on no hi ha cap persona. Les ocupacions que estem veient bàsicament en el nostre país estarien a la línia de la usurpació de l'Habitatge. Normalment, no solen entrar a habitatges on hi ha gent vivint.