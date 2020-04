Centres de bellesa i perruqueries esperen poder obrir aviat

Avui volem parlar d'un altre sector que també necessita obrir portes. Parlem del sector de la bellesa i la perruqueria. Hem parlat amb la Mari Carme Molas que és presidenta de la Federació Catalana de Perruqueria i Bellesa. A tota Espanya hi ha més de 50.000 perruqueries, i hem de recordar que quan es va decretar l'Estat d'Alarma, el Govern va permetre que obrissin les perruqueries, però va rectificar ràpidament i només es permet el servei a domicili. Ahir el sector va enviar una carta al Ministeri de Sanitat: "Des del nostre col.lectiu tothom està molt preocupat. Tenim moltes ganes de començar, però ho volem tenir tot molt correcte. Els protocols no ens arriben. Ahir des del Ministeri de Sanitat ens van dir que fessim servir uns protocols que són molt genèrics, són a nivell de comerç. Crec que ens haurien de donar un protocol a mida de cadascú. No és el mateix un saló amb 100 metres quadrats que un altre saló enorme amb 25 persones treballant. Els protocols han de ser diferents en cada cas. I això és el que demanem. Però de fet el 90% de coses que ens demanen, ja les fem. Els salons es desinfecten diariament, la roba dels treballadors ja es canvia diàriament... portem molts anys de feina i moltes coses ja les tenim automatizades. El material d'un sol ús que ara ens demanen, l'estem fent servir fa molts anys. Obviament ara li hem de donar més importància a tot això, però vull donar un missatge de tranquilitat al sector, perquè el 90% del que se'ns està demanant ja la feiem cada dia. A mi la única cosa que em fa mal és que els meus clients no em podran veure el somriure quan entrin, perquè haurem de portar mascaretes". Preguntada sobre quan creo que les perruqueries podran obrir portes, ella ens diu "Crec que quan el decret d'alarma s'acabi, podrem obrir"