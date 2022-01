Cent deu anys venen ganivets

No deu ser gens fàcil i molt menys en els temps que corren, trobar un negoci que tinguin més de cent anys de vida. A Barcelona podem descobrir una de les ganiveteries més antigues de Catalunya, es tracta de la ganiveteria Roca de la plaça del Pi de Barcelona. Parlarem amb el gerent de la ganiveteria Roca, Lluís Torrente.



- És molt difícil que sobrevisqui un negoci durant cent anys?



Avui dia sí, un negoci que encara treballa amb el mateix ofici ha d'haver passat també les primeres pandèmies que va haver-hi abans de la covid-19. Continuem fent feina, reforçant i creixent cada dia.



- On va néixer el negoci?



El negoci va ser fundat el 13 de novembre de 1911 a la placeta de Sant Josep Oriol què és just darrere de la plaça del Pi on va començar el nostre fundador, Ramon Roca. Va marxar a altres països com França o Alemanya per estudiar i assessorar-se una mica per poder treballar l'ofici a Barcelona. Es va realitzar una enclusa per Albert dual a París a 1912 i va anar avançant en l'ofici de la ganiveteria amb una eina de tall fi. Un dels productes més emblemàtics són les navalles d'afaitar i molta gent venia expressament a buscar eines de tall fi, com bisturís per metges i diferents estris com són les tisores o ganivets. A partir de 1916 va quedar disponible el local on ara està emplaçada a la ganiveteria Roca què és just davant de l'església.



- És un tros d'història de la ciutat.



L'evolució del negoci ha estat estancat uns anys, però també hi ha hagut alguns anys on hem pogut continuar creixent, sempre en funció del que passi a Barcelona, per exemple, si estàvem en una guerra, hi havia dificultat per trobar matèries primeres i eines de tall de qualitat.