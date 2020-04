CC.OO: "La força dels sindicat és avui més necessària que mai"

Hem viscut un mes d'abril totalment atípic. El confinament ha fet que ens plantegem moltes preguntes. Demà és 1 de maig, dia del treball, festiu a tota Espanya, i ens preguntem també com serà un primer de maig sense manifestacions al carrer, amb treballadors i sindicats manifestant-se al carrer. Li volem preguntar a la Montse Ros, que és la portaveu de CC.OO. Volem saber com ho faran els sindicats per deixar clares les seves reivindicacions demà: "No ho farem al carrer, està clar. Estem intentant tenir presència a les xarses. A les 8 del matí llancem un vídeo, a quarts de 2 farem una manifestació virtual. Demanem a la gent que es faci la seva pancarta des de casa i es facin fotos que posarem a les xarxes amb un hastag nacional i un altre internacional. Tindrem un primer de maig molt virtual, no queda un altre". Aquest serà un primer de maig on UGT i CCOO aniran molt de la mà: "Si, sempre hem anat de la mà. Volem enfortir la unitat sindical aquí i a tot el món. Venen uns temps molt difícils, de molt patiment, encara no hem vist la fondària del patiment que ens portarà aquesta crisi, i si anem per separat ho farem molt malament". I és que hi ha moltes preguntes aquests dies: Què passarà amb els ERTES, amb la gent que pedrà la feina... el nombre d'aturats ja fa por: "Nosaltres calculem que la meitat de la població assalariada, en aquests moment està fora del mercat de treball. Això és una barbaritat. Veurem quanta gent que està amb un expedient temporal pot tornar a treballar. Serà veritat que tots aquests expedients són temporals ? o molta d'aquesta gent es quedarà en l'atur? Aquí veurem la proporció de la catàstrofe. I es que ara més que mai el treballador necessita de la força dels sindicats, estem en una situació de molta indefensió. La defensa individual que podem fer cadascú davant les empreses és molt feble. La manera de millorar aquesta defensa és a través d'un sindicat, que defensa de forma col.lectiva"