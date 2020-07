CCOO denuncia la falta d’un protocol higiènic per als controls d’alcoholèmia de la Guàrdia Urbana

La Secció Sindical de Comissions Obreres a la Guàrdia Urbana denuncia la “inseguretat sanitària” amb què treballen els agents durant els controls d’alcoholèmia i drogues que s’estan realitzant actualment a la ciutat de Barcelona. En un fil a Twitter, el sindicat subratlla que la manca de mesures de seguretat contra la covid-19 suposa un risc tant per als policies com per als ciutadans.

Davant d’aquesta situació, els representants dels treballadors exigeixen “garanties i un protocol de seguretat urgent avalat per personestècniques en sanitat”. Segons CCOO, aquesta és l’única manera de “garantir la salut tant dels i de les agents, com de la ciutadania que se sotmet a proves d’aire respirat [alcoholèmia] o de saliva [drogues]”.

El responsable de CCOO a la Guàrdia Urbana, Juan Carlos González, ha explicat que han presentat una queixa a salut laboral i a la mesa de seguiment del conveni del cos policial. “No volem ser transmissors del coronavirus”, ha afirmat González, que també demana que “no es facinproves d’alcoholèmia si no són urgents o imprescindibles”.

