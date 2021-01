A causa del rebrot, els hospitals de Girona s'han vist obligats a posposar les operacions no urgents

Els hospitals de Girona han començat a desprogramar operacions no urgents davant l'augment de casos de Covid-19, ha informat aquest dimecres el Servei Català de la Salut en un comunicat. La decisió s'ha pres amb la previsió que els ingressos hospitalaris vagin a més. Actualment hi ha 283 ingressats per Covid-19 a les comarques de Girona, 43 dels quals són crítics. A l'Hospital Josep Trueta de Girona no s'han pogut obrir els quatre quiròfans d'operacions programades de tarda que estava previst posar en marxa després de Nadal de dilluns a dijous.

A l'Hospital de Calella i en el d'Olot s'han reduït les operacions no urgents que no requereixen ingrés i es manté oberta la unitat de cirurgia sense ingrés. A l'Hospital de Palamós, els quiròfans només estaran operatius per a urgències i neoplàsies --càncer--, i hi ha entre un i dos quiròfans per a operacions sense ingrés.

Els hospitals de Blanes i Figueres mantenen tota l'activitat quirúrgica programada amb normalitat; l'hospital de Santa Caterina de Salt manté les mateixes mesures des del mes d'octubre i l'hospital de Campdevànol encara no ha recuperat les intervencions quirúrgiques amb ingrés des que es va detectar un brot de Covid-19 al desembre.

