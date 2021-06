Cauen les ofertes de treball per a titulats universitaris a Catalunya

La pandèmia ha afectat la formació universitària, han caigut les ofertes de feina que demanaven titulats universitaris. Per saber per què ha passat, parlarem amb el responsable de Spring Professional a Catalunya el Sr. CarlosMoratal.



-A quina conclusió arribeu després de l'estudi que heu realitzat per saber el perquè d'aquesta caiguda d'ofertes a titulats universitaris?



Raons hi poden haver moltes, no creiem que hi hagi una raó exclusiva, però segurament serà pel tema de demanda de feina que cada cop ha sigut pitjor i també el fet que hi hagi cada vegada més demanda de formació professional sobretot graus mitjans i graus superiors perquè et permeten incorporar-te al mercat laboral molt més ràpid què no pas la carrera de quatre o cinc anys.



-No hi ha un equilibri entre graus professionals i universitaris?



Això depèn una mica de cada carrera i de cada professional, és a dir, en carreres que estan sobredimensionades com poden ser carreres de lletres on hi han molts més universitaris que no pas oferta o demanda de mercat. En canvi hi ha altres que hi ha una demanda constant i cada cop més creixent com són professions més tècniques com informàtica o enginyeria industrial on el mercat evoluciona i cada vegada demanda més perfils d'aquestes característiques en aquest cas sí que hi ha molts universitaris, però està equilibrat amb la demanda.



-Quina és la sortida laboral on hi ha més possibilitats?



Tots coincidiríem que és una aposta segura el sector tècnic industrial amb tot el que té a veure amb la robòtica, electromecànica, programacions i sistemes. Està funcionant a una velocitat molt més ràpida.