Cau un 20 % la presència de mosquits respecte a l’estiu passat

El responsable de vigilància de mosquits de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, Tomàs Montalvo, ha dit que han notat fins i tot menys mosquits que l’any passat”. Aquesta disminució està relacionada amb la falta d’aigua: “Hi ha focus de criança, com les fonts, que normalment tenen aigua, que estan seques”.

Tot i que les pluges d’aquests darrers dies podrien impulsar la cria: “La presència d’aigua pot augmentar l’activitat si hi ha una bona temperatura”, . Durant l’estiu, professionals de l‘Agència de Salut Pública de Catalunya han treballat en vuitanta espais de Barcelona per identificar mosquits i elaborar un larvicida per mantenir a ratlla la població, però alguns dels focus de cria es troben en propietats privades.

La majoria de les intervencions que s’han fet aquest estiu han estat entre Viladecans (Baix Llobregat) i Sitges (Garraf). La presència de mosquits és especialment important als Aiguamolls de l’Empordà (Alt Empordà) i al Delta de l’Ebre (Montsià).