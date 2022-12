La Càtedra del bosc creada per la Universitat de Girona i l'ONG Sèlvans

La Càtedra del bosc va ser creada per la Universitat de Girona (UdG) i l'ONG Sèlvans. L'objectiu de la iniciativa és promoure la investigació i la investigació aplicada en l'àmbit de la valoració dels serveis dels ecosistemes forestals, ajudant les institucions i el sector privat a construir una infraestructura verda al país. Parlarem amb el seu director, Joan Nogué.

- D'on surt la idea?



Surt de la idea d'unes quantes persones i iniciatives, per part de la mateixa Universitat de Girona i de l'associació Sèlvans que tenien ganes d'enfortir els lligams amb la universitat. Vam arribar a la conclusió que era important una càtedra dedicada específicament al bosc, ja que fins ara no hi havia cap. El que sí que hi ha repartits per tot l'Estat són centres d'investigació, de fet a Catalunya tenim un de molt potent al centre tecnològic forestal més vinculat a l'administració. La càtedra és un ens molt vinculat al territori què es dedica a la divulgació reflexió i debat sobre temes concrets en aquest cas és el bosc.



- Quins són els objectius d'aquesta càtedra?



Evidentment, les càtedres poden fer recerques, però no es tracta de competir amb altres instituts de recerca que ja em fan sinó que la càtedra té una visió més global on podrà interactuar tothom des de tots els àmbits. De fet, les quatre branques de treball que tindrà aquesta càtedra són la branca del territori, la branca de biodiversitat, la branca d'acció climàtica i una branca de salut i benestar. No oblidem que un dels serveis que ens presta el bosc té a veure amb la salut i amb el benestar de les persones.



- Com està el bosc a Catalunya?

Depèn de les masses forestals que pateixen estrès hídric i sequera, aquestes evidentment no tenen ara mateix una bona salut, però en general el problema que té el bosc a Catalunya és una altra i es tracta de la manca de gestió. La superfície forestal que tenim a Catalunya en aquests moments és d'un 63,82%, és a dir, gairebé un 64% de tota la superfície de Catalunya, és forestal i específicament bosc un 40%, és moltíssim, imagina't a Girona que gairebé arriba al 50%.