Catalunya perd aquest any dues banderes blaves a les seves platges de les 97 que tenia

95 platges catalanes reben el distintiu de qualitat Bandera Blava, 2 menys que l'any passat

També han estat reconeguts amb els 23 ports de Catalunya que hi optaven, els mateixos que el 2019

95 platges catalanes i 23 ports han estat guardonats aquest any amb el distintiu de qualitat Bandera Blava, que atorga la Fundació per a l’Educació Ambiental mitjançant l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor (ADEAC) a Espanya. Per a l’edició del 2020, 43 municipis litorals van presentar la candidatura de 101 platges, dues més que el 2019. Les 95 platges que finalment han obtingut el distintiu, dues menys que l’any anterior, representen el 16,13% de les premiades a tota Espanya.

Per àmbits territorials, el més reconegut ha estat el del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. 17 municipis presentaven 43 candidatures de platges, de les quals s'ha atorgat la bandera blava a 41. També s'ha guardonat 6 ports.

A les comarques barcelonines, 14 municipis presentaven 30 platges candidates, i han rebut el distintiu 27. També s'ha reconegut 9 ports.

I finalment, a les comarques gironines 12 municipis presentaven 28 platges candidates, de les quals se n'han guardonat 27. També han rebut la bandera blava 8 ports d'aquesta demarcació.

Quant als ports, han obtingut el guardó els 23 que van presentar candidatura, els mateixos que el 2019. Cal dir que enguany la FEE ha adaptat els criteris que fa servir per atorgar les Banderes Blaves als criteris de les autoritats sanitàries enfront la pandèmia de la COVID-19.

Arreu d Espanya seràn 589 platges les que lluiran les banderes blaves.

El Jurat Nacional de Bandera Blava es va reunir el 5 i el 6 de febrer de 2020 a la seu de l’ADEAC (Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor), una entitat sense ànim de lucre cofundadora de la FEE.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció General de Transports i Mobilitat, per als ports, i la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, per a les platges, forma part de l’esmentat Jurat Nacional juntament amb la resta de comunitats autònomes.