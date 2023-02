Catalunya per més de 4.000 autònoms l'any 2022

Els autònoms en el nostre país, han estat molt castigats a dins del món laboral. De fet, al gener uns 20.000 autònoms es van donar de baixa a Espanya, la pitjor xifra des de l'any 2012. Pel que fa a Catalunya, les xifres superen els 4.000. Parlem amb la presidenta d'ATA Catalunya, Cristina Pérez.



- Aquestes xifres són demolidores.



Vull pensar que hi ha un percentatge molt petit d'aquests autònoms que poden ser per jubilacions, però sí que és cert que el gran volum és de gent que ha plegat que ha decidit fins aquí i no aguanta més és una xifra escandalosa i gens encoratjadores per la resta d'autònoms que queden.



- Estem parlant d'una autèntica crisi en els autònoms.



Si et fixes, aquest any els autònoms han començat amb moltes convulsions amb les mesures que per sorpresa ha imposat el govern, tampoc vol dir que aquesta sigui la causa directa d'aquesta pèrdua tan abismal d'autònoms, això vol dir que l'autònom no s'ha sentit acompanyat en el seu negoci i ha acabat malament per molts motius, ja sigui per les traves administratives, per falta de finançament o perquè portem dos anys arrossegant una crisi que no tothom la pot suportar, però evidentment les xifres són les que són.



- Quina perspectiva hi ha?



Estem convençuts que en sortirem, però temps el temps, ens ha donat un pal molt gran aquesta baixada autònoms, és una xifra realment molt dolenta, però tenim l'esperança que en algun moment donat canviarà.