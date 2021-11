A Catalunya menys de l'1% de la roba de segona mà es recicla

El 080 Barcelona ha tancat la seva tercera edició purament digital. Els xous tenen lloc des de l'impressionant Espai Xavier Corberó a Esplugues de Llobregat, encara que el principal protagonista serà la sostenibilitat de les col·leccions presentades.

Ja en les dues últimes edicions de l'esdeveniment s'ha pogut constatar que cada vegada més marques aposten de manera activa perquè l'origen dels materials sigui sostenible, a més que les peces siguin el més versàtils possibles i prevalent per la qualitat i la solidesa dels acabats, abans que pensar en la capacitat per a ser portades a la seva producció a gran escala.

“Aquest últim factor s'ha de tenir molt en compte ja que la immensa majoria de les marques que presenten col·lecció van destinades al Pret-à-porter”, puntualitza la Co-responsable del track en Fashion & Luxury Màrqueting de TBS a Barcelona, Raquel Herrera a Migdia a COPE Catalunya: “Aquesta aposta concorda amb la consciència que la indústria de la roba s'ha convertit en els últims 10 anys en la segona mes contaminant del món, just per darrere de la petroquímica, sent la responsable del 6% de les emissions globals de CO2, segons dades de la Fundació Ellen McArthur” i afegeix que "fins i tot hi ha marques que han cremat els seus stocks, literal i tal qual, així de dur."

La bretxa actitud-comportament: Sense economia circular en la indústria, però el consumidor també prefereix l'usar i tirar

Aquest problema mostra el seu pitjor cara quan, segons afirma l'informe “It Takes Two: Com la indústria i els consumidors poden tancar la bretxa actitud-comportament quant a la sostenibilitat en la moda” del marketplace de roba Zalando, es revela que menys d'un 1% de tota la roba de segona mà que es recull per a donar-li una nova vida realment es recicla per a fer noves peces.

“La indústria no compleix amb els requisits dels consumidors en les seves demandes d'economia circular”, s'explica en l'informe.

El mateix informe també mostra que només hi ha un 23% dels consumidors que reparen de manera recurrent les seves peces. Encara així, el 63% dels compradors de roba desitjaria que la seva roba tingués una vida nova després de desprendre's d'ella.



‘Fast Fashion’ vs roba duradora i de qualitat

La popularització del fenomen anomenat ‘fast-fashion’ ha permès que canviar de vestuari sigui cada vegada més barat i fàcil per al consumidor, però això també comporta uns costos humans i ambientals molt grans. “Els dissenyadors joves que van entrant en el 080 Barcelona han conviscut durant molt de temps amb l'emergència climàtica, amb el que, per la qual cosa s'ha vist, prefereixen presentar col·leccions de poques peces, de gran versatilitat i de qualitat, pensades per a durar”, explica Herrera, que contínua “És una generació que porta, literalment, mitja vida sentint que es necessiten 17.000 litres d'aigua per a fabricar un parell de pantalons vaquers, quan en algunes cadenes de roba les col·leccions de vaquers es renoven gairebé cada mes”, recorda .