Catalunya llança el primer metavers en català

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio).

-Catalunya llança el primer metavers

A partir d'aquest dilluns a les 15h00, les entitats que vulguin adherir-se a la iniciativa podran registar-se i entrar a una sala personalitzada amb un codi. Els organitzadors aniran afegint noves possibilitats d'ús al llarg de l'any i en la segona meitat del 2022 esperen desplegar un campus universitari que puguin fer servir les universitats catalanes. A més, de cara al final de l'any es vol posar en marxa una "governança descentralitzada" del metavers, perquè siguin les entitats adherides qui el dirigeixin.

-Canon ensenya als seus clients com saltar-se el DRM

La crisi dels semiconductors està provocant una cascada de conseqüències, a la escassetat de consoles i targetes gràfiques fins i tot paralització de fàbriques d'automòbils, se sumen notícies tan inesperades com que Cànon ja no pot fabricar cartutxos amb protecció anticòpia.

Canon ha optat per prescindir de xips que incorpora habitualment en els seus cartutxos per a impressora. Per a sortir del pas ara està ensenyant als seus clients com saltar-se els missatges que alerten de la falta de peces que, entre altres coses, garanteixen que el producte és original.

Segons Canon, els consumibles sense xips començaran a ser distribuïts cap al mes de febrer i tan aviat com sigui possible tornaran a ser incorporats.

-Sony anuncia el primer televisor QD-OLED

La nova Bravia XR A95K de Sony, que combina un panell OLED fabricat per LG amb un filtre de partícules quàntum dot per a tractar d'oferir el millor de totes dues tecnologies.

Els panells QD-OLED volen situar-se com un pas intermedi entre l'OLED pur i els Micro LED, que comencen a apuntar però amb preus elevats. En teoria, els quàntum dots integrats en aquestes pantalles actuen com a filtre de color, modulant la llum blava generada pel panell OLED i generant els colors vermell i verd en la mesura necessària per a compondre la imatge.

El resultat d'aquesta combinació permet generar colors fins a un 200% més brillants que els possibles usant panells OLED purs. I en teoria, també televisors més duradors, ja que al no haver de forçar tant cadascun dels píxels, la degradació del component OLED i el risc de cremats es redueix dràsticament.

-Sony revela les especificacions de les noves PlayStation VR2

Segons indica Sony en el seu comunicat oficial, PlayStation VR2 serà una plataforma amb el rendiment i la qualitat visual per a "portar el joc en RV a un nou nivell", permetent al jugador experimentar "sensacions com cap una altra" a través de "gràfics d'alta fidelitat, noves característiques sensorials i seguiment millorat".

Dues pantalles OLED de 2000 x 2040 per cada ull per a crear una imatge 4K HDR.

-FOV de 110 graus

-Refresc a 90/120 Hz

-Seguiment de dins a fora amb càmeres integrades en el visor

-Seguiment ocular (el visor pot detectar el moviment dels ulls per a interactuar de forma més natural amb l'entorn i la càmera)

-Vibració integrada en el visor i àudio 3D

-Nous comandaments hàptics amb gallets adaptatius Bluetooth 5.1

-Sony presenta un SUV elèctric i anuncia la seva intenció d'explorar la producció de cotxes

Fa dos anys va presentar un concept car que al principi tan sols pretenia mostrar les capacitats tecnològiques de la companyia com a proveïdor de components.

Sony Mobility Inc. ve acompanyada per un nou prototip. Es tracta de el Vision-S 02, una evolució en format SUV de la plataforma utilitzada en el Vision-S 01.

Des de Sony s'explica que el propòsit d'establir Sony Mobility és "accelerar i crear noves propostes per a l'evolució de l'experiència de mobilitat", establint les bases per a "explorar l'entrada en el mercat dels vehicles elèctrics".