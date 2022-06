Catalunya és la comunitat on surt més car criar un fill, de mitja costa 819 euros al mes, és gairebé un 30% més que fa quatre anys i el doble que la resta d'Espanya, aquestes són les dades de l'últim estudi que ha realitzat per l'ONG Save the Children. Parlarem amb l'Emili Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children.



- Un de cada cinc llars no pot cobrir totes les necessitats dels seus infants. Quina és la solució?



El que estem detectant és que les despeses que tenen les famílies per poder criar els seus fills o filles o assumir una criança està molt més per sobre del salari que cobren llavors aquesta diferència tan gran produeixo les polítiques públiques del suport de la criança que faciliten el procés, però això no existeix a Catalunya ni a la resta d'Espanya. Estem davant d'una situació on hem d'escollir entre ser pares o mares i no poder assumir aquestes despeses o finalment decidir no tenir fills o filles.



- Per què surt més car criar un fill a Catalunya?



Si analitzem aspectes com l'alimentació, la higiene, la roba, les joguines, l'oci, l'educació o la sanitat, podem observar que les despeses que més compten a la cistella de la compra a Catalunya són més cares, com poden ser les despeses de l'habitatge, el menjador, el transport o llibres de text.



- A mesura que els nens i nenes creixen, generen més despeses, tindria més sentit ajudar a les famílies en totes les etapes del creixement.



Exacte és una de les coses que hem volgut demostrar amb aquest informe volíem donar a llum a les despeses de la criança que et van augmentant a mesura que van creixent i això no es té en compte perquè moltes vegades creen uns ajuts o prestacions a partir de certa edat del nen o nena deixen de tenir-les com per exemple les bonificacions en el transport públic, per tant, un dels objectius d'aquest informe era posar de la llum sobre aquestes despeses quant un nen o nena és adolescent.