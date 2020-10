La Casa Batlló tanca per patir actes vandàlics

La Casa Batlló tanca després de patir actes vandàlics a la façana principal

Avui hem tingut constància d'aquesta noticia a Migdia Cope Catalunya i Andorra, pel que sembla, l 'empresa gestora de la Casa Batlló ha anunciat que l'emblemàtic edifici de Gaudí tancarà portes arran de "l'escalada de tensió" que, segons la direcció, han provocat les protestes dels treballadors en vaga de l'empresa Staffpremium. L'empresa denuncia actes vandàlics i destrosses "irreparables" causades per llançament de pedres per part d'un "grup de manifestants encaputxats", que dissabte haurien trencat part dels emplomats originals de l'edifici, Patrimoni Mundial de la Unesco des del 1972.

Els sindicat SUT assegura que els treballadors no són responsables dels incidents. En un comunicat expliquen que dissabte passat, un cop hi havia entrat el públic, el piquet estava realitzant un moment de protesta. Aleshores, expliquen els sindicats, "algú va tirar un petard i una bengala" i dos trossos de "totxana llançada des de darrere" del piquet van caure sobre dos dels manifestants. SUT explica en el comunicat: "Nosaltres segur que no hem sigut (no tenim per costum atacar els nostres propis piquets per l’esquena) i pensem que és un muntatge de la Casa Batlló per treure’s de sobre els vaguistes, un de tants muntatges que ha patit el moviment obrer".

Treballadors de l'empresa subcontractada Staffpremium es concentren des del 8 d'octubre davant de la Casa Batlló de dimecres a diumenge –els dies que actualment obre l'edifici– per denunciar "la imposició de contractes temporals a una escala descaradament fraudulenta" i que només dos dels 40 treballadors de la plantilla tenen contracte indefinit. Segons la secció sindical SUT de Staffpremium, que ha convocat la vaga, l'empresa els coacciona per firmar una baixa voluntària cada tres anys: "I així repetir el procés com si ens incorporéssim de nou", denuncien.

. El director de la Casa Batlló, Gary Gautier, assegura que l'edifici tanca perquè no hi ha les condicions per garantir la "seguretat a la via pública dels empleats, els visitants i el Patrimoni Mundial, tot i haver contractat personal de seguretat privada per a la seva protecció". "Tanquem per protegir-nos de les agressions físiques i per protegir un edifici que a més d'un negoci és Patrimoni Mundial", conclou Gautier.

SUT rebat aquestes afirmacions de la direcció de la Casa Batlló i assegura: "No és cert que es contractessin vigilants de seguretat privada per protegir l’edifici, sinó que es van contractar vigilants de seguretat per suplantar il·legalment les funcions del personal vaguista, per revisar els tiquets i gestionar les cues, com està àmpliament documentat".