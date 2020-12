Cartes anònimes per a fer companyia als malalalts ingressats als hospitals

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra us presentem La Familia Invisible,. Una idea solidaria i màgica que néix a Terrassa. Parlem amb un membre de la Familia Invisible, la Marta López. Aquest any, les festes de Nadal són diferents per a tothom, però sobretot per als malalts ingressats a l'hospital, que les passaran sols. Entre aquests malalts hi ha, també, els afectats per la Covid. Per donar suport a aquests pacients, nou joves terrassencs han impulsat la iniciativa Família Invisible, consistent per enviar-los cartes curatives que els facin companyia aquests dies. En un primer moment, van pensar a fer una recollida de regals, però, per qüestions d'higiene i seguretat, van decidir, finalment, optar per les cartes. L'objectiu inicial era recollir-ne 600, la xifra aproximada d'ingressats que hi ha als centres sanitaris de Terrassa, però finalment n'han aconseguit sis vegades més. És per això que també se'n repartiran a residències de gent gran i serveis socials de la ciutat. Una de les impulsores, Marta López, destaca que les paraules poden proporcionar companyia als hospitals: "Aquest Nadal hi ha una necessitat que en altres Nadals no hi havia, que és aquesta: combatre la soledat d'aquestes famílies." Un dels que ha rebut aquestes cartes és en José Luis, que porta 23 dies ingressat a l'Hospital de Terrassa, set dels quals a l'UCI, que ha rebut una missiva que li deia: "Per a aquella persona valenta que es troba a l'hospital. Molta força i energia." Com ells, gairebé una setantena dels malalts ingressats per Covid, gairebé un terç dels que hi ha al centre, rebran unes paraules d'algú que ha volgut fer-los arribar el seu escalf anònim en moments complicats.