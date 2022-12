Carta als Reis d'Orient dels Bombers de la Generalitat

Els Bombers i bomberes de la Generalitat pensen fer una sèrie d´accions reivindicatives davant de la situació insostenible que estem vivint a conseqüència de les repetides fallades que venim sofrint en els nostres equips de respiració autònoma. Per aixó han decidit fer una carta als Reis per demanar ajuda;





Estimats Reis Mags: Us demanem una sèrie de regals per nosaltres, però a demés són per totes les persones per les quals treballem com a servidors públics.

1- Uns equips de respiració autònoma que no fallin i no puguin tallar l’aire en el pitjor dels moments de les nostres actuacions.

2- Un bomber més per torn que som molt pocs i no podem complir amb els estàndards de seguretat

3- Un parell de tècnics de prevenció més i dedicats a bombers. I que els nostres caps els tinguin en consideració

4- Un DEA que al nostre se li va acabar la pila i mai ha tornat

5- Una càmera tèrmica que la nostra es va espatllar i fa mesos que la tenim en revisió

6- Una mica de carbó per tots aquells que han deixat que els bombers estiguem en aquesta situació.

Sabem que per aquestes dates esteu molt ocupats, però després d’haver servit tots els regals dels nens i nenes del nostre país, us demanem si us plau, si no esteu molt cansats, que ens repartiu aquestes coses perquè cada nen, cada adult i cada avi que viu o passa per Catalunya, pugui ser atès si ens necessiten i que nosaltres ho puguem fer amb unes mínimes garanties. Moltes gràcies per la vostra dedicació. Tant de bo no necessitéssim fer aquesta carta... Els bombers i bomberes de la Generalitat de Catalunya .