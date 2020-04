Carme Riu: "Ningú en parla de les persones amb discapacitat"

Carme Riu és la presidenta de "Dones no Estàndards", una associació de dones amb discapacitats que avui ens han volgut visitar a "Migdia Cope Catalunya i Andorra". Fa temps que porten dient que els mitjans de comunicació parlen poc o res d'aquestes dones: "No surtim mai com a persones que poguem expressar el nostre discurs. Sempre hi ha algú que parli per nosaltres. En aquesta crisi els més afectats han estat les persones grans i les persones amb discapacitat. De les persones grans se'n parla molt. Però de nosaltres no es parla, i hem patit igual o més que la gent gran. A més no som un col.lectiu petit. Som entre un 11 i un 12% de la població. A Catalunya som més de 500.000 persones, i ningú en parla. Per nosaltres hi ha un protocol de Salut, similar al que tenen les persones grans. Per exemple, moltes de nosaltres necessitem respiradors que no acaben d'arribar. Es parla molt de les residències de la gent gran, però també existeixen, tot i que no tantes, residències per a persones amb discapacitats. I en aquestes residències també hi han hagut negligències de les que ningú parla.". El missatge que pretèn donar al govern, li preguntem a la Carme: "Hi ha d'haver algú que controli els tractaments de les persones amb discapacitat. Ha d'haver un control de la pràctica mèdica que s'utilitza en aquestes persones. S'han d'augmentar els equipaments, ha de crear-se algun comité per tal que s'apliqui el tractament sanitari adient a les persones discapacitades. Tenim els nostres drets. I és que a més el confinament, per nosaltres, per moltes persones que tenen problemes de mobilitat, és molt complicat. I especialment per a la gent que viu sola, que necessita ajuda humana que sovint no arriba"