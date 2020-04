Carlos Moreno, Confederación Española del Comercio: "Las ayudas a los comerciantes no están llegando"

Hoy queremos hablar de comerciantes y propietarios de negocios comerciales, que están notando las dificultades para afrontar los gastos que tienen sus negocios. Y es que llevan un mes con la persiana bajada, y uno de los mayores problemas es pagar el alquiler cada mes. Para ello hemos hablado con Carlos Moreno Figuerola que es tesorero de la Confederación Española del Comercio: "Sí, el primer problema que tenemos los comerciantes es pagar el alquiler de cada mes. Y no vamos a decir que el nuestro es el mayor drama que está viviendo la sociedad, primero déjame que mande un saludo afectuoso a los enfermos y especialmente a la gente que ha sufrido una pérdida por culpa de esta pandemia. Eso es lo más importante y ha de ser la prioridad: los enfermos. Pero también hay que pensar en el día después, y nos podemos encontrar con que muchas empresas no puedan volver a su actividad. El comercio representa el 13% del PIB, por encima del turismo y del automóvil. Muchas persoans que trabajan en el comercio se pueden quedar sin ellos. El alquiler supone casi la cuarta parte de los gastos de un comercio, y en este momento se tienen que pagar. Y las ayudas no están llegando. Nosotros estamos pidienco que haya un marco normativo en cuanto al alquiler de locales comerciales. Igual que hay ayudas y moratorias para viviendas de particulares, que lo mismo suceda en locales comerciales. El problema se agrava en centros comerciales, que por la normativa que les rige están imponiendo el tema del pago, y me consta que hay muchos locales que están devolviendo los recibos. Nosotros no abogamos por no pagar, obviamente, pero si necesitamos unas ayudas y un marco normativo en que esto se pueda solucionar, porque sino es la ruina"