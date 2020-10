Carlos Latre vuelve a Barcelona el 4 de noviembre

Si necessiteu riure, apunteu a l’agenda el quatre de novembre, Carlos Latre arriba al Teatre Coliseum de Barcelona.Avui al Migdia de Cope Catalunya i Andorra, hem tingut el plaer de parlar amb ell i el primer que li hem comentat és la falta que tots tenim de riure, i passar una bona estona, ell és conscient, i nota l'agraïment del públic tant durant el show com en acabar, i li fa molt feliç poder aportar felicitat des de l’escenari.

One Man Show d’en Carlos Latre estarà al Coliseum del quatre al sis de desembre, un espectacle fresc, vital, amb un únic i gran objectiu, que el públic s'ho passi bé, desconnecti, gaudeixi, pugui riure que tanta falta ens fa a tots. Una hora i mitja amb més de cent personatges sobre de l’escenari per contrarestar l’època tant gris que ens ha tocat viure, i en un entorn segur en el qual el públic pot gaudir sense por.

En Carlos és un dels pocs que ha pogut treballar des de juny, i s’hi sent privilegiat, i també valent, per haver tirat endavant amb aforaments reduïts, apostant obertament per l’espectacle i el públic.

No només veurem en Latre i els seus cent personatges, entre els quals ha inclòs una multitud de gags basats en l’actualitat, sinó també attrezzo, i coreografies, en les que ell mateix hi participa ballant i sobretot cantant, un autèntic One Man Show.

Per aconseguir tot això cal un percentatge de do, segons el nostre convidat un quinze per cent, i la resta és tot feina, feina, i més feina, per testar-ho davant el públic, acabar-ho d’arrodonir, i finalment acaba traient el personatge tal com després ens l’ofereix, una autèntica feina a temps complet, que no acaba mai, donat que l’actualitat és la que marca els tempos per incloure o treure els personatges que ens regala Carlos Latre.

En Latre sempre convé, però ara més que mai, un gran somriure al Coliseum de Barcelona del quatre al sis de desembre, One Man Show, amb Carlos Latre, gràcies, perquè ens fas falta.