La cárcel Brians 2 tiene el primer caso de Coronavirus en una prisión catalana

Hoy queremos poner el foco en las cárceles catalanas. Y es que ya se ha producido el primer caso de Coronavirus en un recinto penitenciario en Cataluña, concretamente en la prisión de Brians 2. Para hablar de este tema desde "Migdia Cope Catalunya i Andorra" queremos saludar a Alberto Gómez, que es portavoz del Sindicato de Funcionarios de Prisiones. ADemás Alberto trabaja en Brians 2 y nos cuenta que "hace unos 20 días se confirmó el positivo de un interno. El equipo médico del centro actuó rápidamente para aislar al resto de internos. Se confinó el módulo. En ese momento contaba con 105 internos. Este preso continúa en el hospital de Terrassa, ya está recuperado, y su compañero de celda fue trasladado a la enfermería del mismo centro Brians 2. No dio positivo, estuvo en cuarentena, y el confinamiento de ese módulo ya se levantó. Este es el caso más grave que se ha dado en una prisión. La semana pasada se detectó también otro positivo en Brians 1. Se han hecho pruebas a los internos, pero paradójicamente no se ha hecho la prueba a los funcionarios, algunos de los cuales están en cuarentena sin saber si son o no son positivos"

Se han producido pocos casos, pero Alberto nos cuenta que "son pocos casos, pero han hecho que la tensión haya ido en aumento. Todo ha sido muy repentino. Se decretó el Estado de alarma y las comunicaciones que tienen los presos se cortan de un día para otro. Ha habido mucha desinformación, nosotros tampoco podíamos informar al recluso, porque no teníamos información. Se han generado situaciones complicadas. Y he de decir que ha llegado material caducado a las cárceles. Nos han llegado mascarillas que se tenían en stock desde la gripe aviar del 2010. Una situación lamentable".