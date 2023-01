Cap a on va l'urbanisme de Barcelona?

En els darrers anys estem vivint una transformació estructural de Barcelona com poden ser per exemple les polèmiques superilles. Parlem amb l'Arquitecte, Josep Antoni Acebillo



- Creus que van per bon camí totes les noves infraestructures que s'estan creant a Barcelona?



No, en absolut. No és una reforma estructural, es tracta d'una reforma tàctica perquè no té raons estructurals darrere sinó raons de conveniència per utilitzar a Barcelona i la situació de crisi tècnica que tenim, com el clima i l'economia per aconseguir vots electorals, és pura tàctica.



- S és per vots electorals, a llarg termini la població no es veurà beneficiada.



Per prendre mesures tàctiques i no estructurals a mig termini, la societat es podria veure sense capacitat per les seves potencialitats. Parlem del pla Cerdà es tracta d'un espai molt gran amb la missió de connectar tots els barris de Barcelona, però té una trama reticular amb unes cantonades d'una manera concreta, però, ha estat construït i fet servir per la societat d'una manera bastant diferent del que pensava el mateix Cerdà, és tan ric des del punt de vista estructural que permet fer pràcticament el que vulguis, es podria definir com una ciutat híbrida. Hi ha barris on hi ha molts llocs de treball i hi ha d'altres que són bàsicament per viure, però l'Eixample entraria en les dues funcions.



- Què passarà amb les superilles?



Des del punt de vista social el que passarà és que a conseqüència de la manca de col·lectivitat deixaran d'existir activitats que són normals a l'Eixample on no només està el comerç també estan les oficines, agències de viatge, despatxos, artesans o professions liberals. Tota aquesta gent necessita un espai accessible, un habitatge a prop i un teixit que estigui amb una densitat relativament alta perquè puguin fer negoci i això òbviament disminuirà amb aquestes superilles. La gent jove marxarà perquè no tindrà expectatives de feina en aquella zona, la població s'envellirà progressivament i el que és més greu l'Eixample passarà a ser un parc temàtic i acabarà sent una ciutat dormitori.