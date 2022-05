El CAP Gòtic de Barcelona demana una actuació de millora urgent

El síndic de greuges de Barcelona ha obert una actuació d'ofici per conèixer quines seran les accions de millorar el CAP del gòtic. Parlarem d'aquest tema amb el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia.



- Com està ara mateix la situació?



És una reivindicació històrica, hem de dir que no es tracta d'una queixa que ens hagi entrat sinó una actuació d'ofici, ja que tenim aquesta capacitat com a sindicatura quan veiem que hi ha una problemàtica i hem d'actuar. En aquest cas, tot es destapa quan ens assabentem que han hagut de tancar uns dies per una fuita d'aigües fecals, ens acostem al cap del gòtic a veure què està passant, tenint en compte que la nostra competència és molt limitada perquè això depèn de la Generalitat iCat salut i a més a més, l'edifici de dalt és de l'agència de l'Habitatge de Catalunya.



La reivindicació històrica és per un canvi d'espai i hi ha un conveni signat per l'ajuntament i la Generalitat de l'any 2008 en el que diu que es buscarà una nova ubicació, estem parlant de fa catorze anys i hi ha la promesa que podran canviar d'ubicació l'any 2028,és a dir, dintre de sis anys.



Aquest espai no compleix les condicions per donar un servei, que sí que hem de valorar és la feina què fan treballadors i treballadores, tenim una sanitat molt bona i, per tant, necessiten un bon espai per dur a terme les seves funcions. El que hem observat és que hi ha molts problemes per poder emmagatzemar el material necessari per al CAP, fins i to, el despatx de direcció fa de magatzem o les consultes són compartides, és a dir, una mateixa visita amb diferents facultatius.