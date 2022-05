Canviarà el model turístic postpandèmia?

En el turisme també torna la normalitat després de dos anys de pandèmia. Es pot considerar turisme post pandèmia? Parlarem de turisme amb el professor de la facultat de turisme de la UdG, José Antonio Donaire.



- La manera de fer turisme que enviarà després de la pandèmia?



Sí i no m'explico hi haurà un corrent de fons que veurem a mitjà termini el turisme es transformarà radicalment, però al mateix temps estem sortint d'una pandèmia i ara mateix hi ha una necessitat vital de fer vacances escapar oci, per tant, tindrem uns dos o tres anys de retorn en moltes de les pràctiques i hàbits que teníem abans de la pandèmia. A mitjà termini i a poc a poc, anirem notant cada vegada més els canvis.



- A quins canvis et refereixes?



El turisme a autocaravanes ha tingut una explosió excepcional, s'han disparat tant les vendes com el lloguer, però això és un símptoma d'un procés més general que ho podríem resumir de dues maneres, la primera és que hi ha una creixent demanda de turisme en zones que no estiguin tan congestionades i, en segon lloc, la demanda d'espais oberts naturals això no vol dir que hi hagi un desplaçament què per l'interior les platges continuaran estant plenes, però sí que cerquen temes percentuals aquesta necessitat de sortir de les grans aglomeracions i de reconnectar amb espais oberts cada vegada que faran més importància i ho notarem molt.



- Canviarà al model per evitar saturacions a les grans ciutats com és Barcelona?



Sí de fet hi ha un gran nombre de turistes que intenten evitar les grans aglomeracions i que ho associen a problemes. Així i tot, Barcelona és una ciutat d'èxit situada en el top de les ciutats més desitjades del món i és inevitable que hi hagi una gran demanda de persones que volem visitar la ciutat, per tant, si no hi ha accions per part de la ciutat per intentar limitar o diversificar els turistes en els espais la pressió serà inevitable.