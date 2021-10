El canvi climàtic ja afecta seriosament al sector pesquer català

La Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible ha aturat la Pesca de Sonso dos mesos abans de la data prevista de finalització de l'esdeveniment d'enguany. El motiu principal és la baixa captura d'aquesta espècie a la costa catalana. La decisió afecta més de 20 vaixells -la majoria de la comarca de Girona- i ha arribat a un acord amb el sector pesquer. Per saber com està la situació ara mateix parlarem amb el gerent de la confraria de Blanes, Xavier Domènec.



- A part del sonso afecta altres espècies?



I tant, quan parlem del recurs què és el peix que hi ha al mar, totes les dades que tenim són de les que es pesquen i aquí hi ha un d'índex per mortalitat per pesca que ha d'estar molt ben definit, però sempre hem de pensar que hi ha d'altres paràmetres que també afecten i hi ha dos que són els principals què és la contaminació i el canvi climàtic. Canvi climàtic ens ha afectat i molt tot, el que té que a veure amb l'augment de la temperatura de l'aigua ha fet que alguns peixos no estiguessin còmodes i desapareguessin i hi ha d'altres espècies que s'han fet més presents. Estem observant que hi ha una sèrie d'actuacions per part de l'ésser humà que està afecten el mar.



- Ha estat un canvi sobtat?



No, fa temps que ho diem. Abans en els mesos de novembre - desembre era quan feia molt de fred i ara al desembre anem amb màniga curta.



- Que ha de fer el sector?



Baixar el límit de captures diàries i encara així agafant la meitat de peix vam veure que costava molt agafar les captures, per aquest motiu el comitè ha decidit aturar la pescaria, ja que si hi ha pocs reclutadors, que són els que es reprodueixen, haurem de deixar d'agafar-los per preservar l'espècie.