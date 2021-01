El cantante sevillano Beret nos presenta Desde cero

Hoy en Migdia Catalunya i Andorra hemos hablado con BERET. Si hay dos artistas en nuestro país que saben plasmar a la perfección las emociones en sus canciones, esos son Beret y Melendi. Por este motivo, 'Desde Cero' es una de las canciones más queridas de Prisma, el último disco del sevillano que lanzó en octubre de 2019. Tras presentar 'Sueño', junto a Pablo Alborán, y 'Aún me amas', ahora Beret ha escogido su tema con Melendi como nuevo single del álbum. Lo presentan con un videoclip producido por Krea Producciones, donde Beret y Melendi interpretan la canción en una casa solitaria mientras se desvanecen los objetos a su alrededor. Incluso los propios artistas se van "desintegrando" al final del tema. Una metáfora visual para explicar la letra de 'Desde Cero', una reflexión sobre los errores cometidos en relaciones pasadas; olvidar todo lo aprendido y comenzar de nuevo. Beret ha estado muy activo durante los últimos meses. Además de estar en el estudio componiendo y produciendo sus próximas canciones, ha colaborado en proyectos de artistas tanto nacionales como internacionales. Es el caso de 'Estupidez' colaboración con Aitana incluida en su álbum 11 Razones, 'Cómo te va' junto a Lola Indigo, y la más reciente, participando en el remix de FMK y María Becerra, 'Aynea'.

