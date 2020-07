La cantant María La Blanco actua demà divendres al Fes Pedralbes

Maria la Blanco és cantant, guitarrista, violista i compositora que fusiona diversos estils musicals en les seves cançons. La seva música va des de la bossa-nova a la rumba, passant pel funk i el bolero. De família gallega i andalusa, i nascuda a Barcelona, ha enregistrat el seu primer treball discogràfic, "Cantautora" . Una recopilació d’aprenentatges i vivències transformades en cançons que evoquen felicitat, eufòria, dubte, conflictes i també solucions i assoliment de coneixements personals. Composicions que tracten d'històries quotidianes, deixant espai també per reivindicar temes socials com la diversitat o la igualtat.

"Cantautora" presenta una varietat d’influències musicals que transiten entre els ritmes llatins, la música mediterrània i el flamenc, amb pinzellades de bossa-nova o funky.

Des del punt de vista dels missatges, trobem cançons que neixen de la necessitat de compartir idees i que expliquen noves maneres de viure com “Cantautora” que reivindica l’art i les persones creatives; “Descalços” que parla de la diversitat i la igualtat d'oportunitats o “No me quites la alegria” que parla de manera espontània, i malauradament natural, de situacions incòmodes que viuen algunes dones en l'actualitat. També trobem cançons que accentuen la importància de les petites coses del dia a dia.

La gravació i producció del disc ha estat a càrrec de Jack Chakataga que a més, ha ajudat a donar forma al projecte, i juntament amb Maria la Blanco, han estat treballant i cuidant les cançons minuciosament.

Demà divendres 24 de julio actua al Fes Festival Pedralbes

