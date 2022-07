La cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell homenatjarà Josep Bastons

La cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell torna aquest dissabte 2 de juliol amb un homenatge a Josep Bastons, que acabarà de bufar les espelmes del seu 95è aniversari. Bastons va fundar el grup de Peix Fregit el 1974 per participar en aquesta cantada. Al llarg dels anys s’ha consolidat com un referent de l’havanera com a lletrista i amb l’esperit de renovar el repertori d’aquest gènere musical. En la 55a edició de la cantada d’havaneres hi participaran quatre grups: Port Bo, Neus Mar, Arjau i Peix Fregit. L’endemà, el diumenge 3 de juliol, Andrea Motis actuarà al mateix escenari de la platja de Port Bo dins del festival Ítaca.

A més, en la cantada d’enguany els palafrugellencs Xevi Jonama i Lluís Bofill agafaran el relleu de Mineu Ferrer i Carles Casanovas del grup Port Bo. Ferrer portava 42 anys al grup i Casanovas va entrar el 1988 i seguirà un any més, com a mínim, en la direcció musical. En la cantada d’enguany acompanyaran als grups de Port Bo i Peix Fregit Arjau i Neus Mar.