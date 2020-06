El cant coral: Una activitat d'alt risc

La pandàmia de Coronavirus que hem patit ha transformat totalment la realitat. Fins al punt que ara mateix podem dir que el cant coral s'ha convertit en una activitat de risc. S'està elaborant un protocol sanitari perquè les corals a Catalunya puguin tornar a assajar després de l'estiu amb tota normalitat. Avui volem parlar amb al Daniel Mestre que és cap de l'equip tècnic de la direcció de la Federació Catalana d'entitats corals: "Era impensable fins fa ben poc que cantar en una coral fos una activitat de risc. Però ningú es podia imaginar que la pandèmia afectés tant al camp coral. Obviament quan canta una coral estan tots junts, i a més s'han fet estudis que han comprovat que la veu el que fa és transmetre encara més aquestes partícules que fa que es propagui el virus". El protocol sanitari està en marxa: "El tindrem ben aviat. Ja s'ha aprovat per totes les federacions corals de Catalunya. Ens hem intentat involucrar tots els que formem part del món coral de Catalunya, que és molt ric i implica a molta gent. És un protocol molt complerts que minimitza al màxim tots els riscos". El tema de més controvèrsia es el fet que els cantants hagin de portar mascareta: "Això és el que recomanen els especialistes, i de moment ho haurem de fer així. Creiem que a finals de setmana es podrà compartir aquest protocol amb totes les corals, per tal que es comencin a prendre totes aquestes mesures i a comprar els utensilis necessaris. Tampoc es podran compartir les partitures... en fi, moltes mesures a les que ens haurem d'acostumar". Ara mateix s'està pensant en la data del 1 de setembre per a tornar a assajar. "Pot ser que algunes agrupacions facin un concert al juliol o a l'agost, però el gruix de les corals no tornarà fins al setembre"