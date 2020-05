Canet Rock 2020

Tots tenim ganes de tornar a la normalitat i passar aquest malson que estem patint tots plegats amb la pandèmia i quan passi tot això. El Canet rock finalment no serà el 4 de juliol, passarà a ser el tres d'octubre mantenint tot el cartell. Gemma Recoder és la directora del festival Canet rock i avui la tenim el programa.

Gemma: "Estem tots amb moltíssimes ganes de concerts i de festivals, és una de les coses que més trobem a faltar. Realitzarem el festival amb totes les mesures de prevenció tant pel públic com pels treballadors. Hem traslladat Canet rock el dia 3 d'octubre amb l'esperança de poder-ho fer amb totes les condicions. Ho vam anunciar la setmana passada i la gent ja està tornant entrades, probablement les que han tornat no les tornarem a posar la venda perquè així baixi l'aforament. Nosaltres amb festivals som uns experts davant un control d'entrada exhaustiu, tothom que entra en un festival amb una entrada ha de passar per una porta per poder seguir tots els protocols amb tota normalitat. Amb aquest canvi de data No serà el mateix, ja sigui per la calor, a la nit ens haurem de posar un anorac però tindrem els moments màgics que es diuen allà i d'alguna manera donarem aquest espai els músics i la cultura però sobretot a la gent que té moltes ganes."

Normalment l'espai on es celebra el Canet rock és en un espai obert i ampli que permet complir les normatives que l'octubre estiguin vigents, Gemma: "Esperem que sí, Canet rock té un aforament de 35.000 persones i nosaltres mai hem venut aquesta quantitat d'entrades, normalment en venem 25.000 entrades. Tenim un cartell 100% nacional, tots els artistes són d'aquí per tant han confirmat que hi seran. El nostre públic gairebé, la gran majoria també són d'aquí, són alguns dels motius, que han fet més fàcil l'ajornament del festival."

¿En aquest moment es poden comprar entrades? Gemma: "No, vam exhaurir ja totes les entrades en el mes de febrer. A l'agost veurem si podrem vendre les entrades que ens han tornat o no."