"Canciones, el álbum", la primera col.lecció de cromos sobre la història de la música espanyola

Més de cent anys de música, agrupats en una col·lecció mixta de 677 cromos i 2.332 portades d'àlbums. "Canciones, el álbum" repassa les cançons que van marcar cada època de la cultura musical del nostre país i els artistes que les van portar a l'èxit, així com els anys del seu llançament i qui les van crear.



Un viatge musical fantàstic, i complementat cada crom amb un codi QR, que porta directament a escoltar les cançons en una magnífica i completa enciclopèdia sonora. Parlarem amb els seus creadors, Pablo Pinilla i Carlos Sanmartín.

- D'on va sorgir la idea?



És tot una anècdota, soc productor discogràfic i he tingut la sort que a casa meva han continuat treballant amb mi en la mateixa línia dos de les meves filles Són artistes i encara treballen a la productora amb mi. Fa tres anys estàvem a l'estudi produint a un dels nois més joves d'Operación Triunfo, vaig passar per l'estudi i el noi cantava amb un estil molt semblant a Camilo Sesto, li vaig comentar i ni tan sols sabia qui era. El dia al següent vaig a dinar amb Carlos i a ell també li va passar el mateix amb una altra artista i ens van donar compte que no podia ser que no coneguéssim els grans músics que han marcat la història del nostre país. Vam decidir que abans de jubilar nos d'aquest sector havíem de deixar un llegat per la gent jove. Tenim fills joves a casa i sabem que no són d'agafar llibres llavors vam pensar primer amb els cromos i, per una altra banda, vam pensar en el codi QR per apropar-nos una mica més a la seva generació. Hem estat 3 anys recopilant dades i restaurant portades.



- D'on heu tret tota la informació?



Carlos ha treballat durant cinquanta-cinc anys en el negoci discogràfic i en moltes companyies. Quan era petit la seva mare escoltava la ràdio constantment i sense donar-se compte ja estava sumant coneixements al seu cervell i amb el temps va sortint tot. Són cent anys que comencen des de Raquel Meier (1920) fins als més actuals com Rosalia. Es poden trobar tots els estils de música que més o menys han transcorregut durant la nostra història musical.