Els estafadors no tenen límit, ni ètica. A Migdia Cope Catalunya i Andorra us avisem sobre un nou engany, en aquest cas vinculat a la vacunació a domicili. L'inici de la campanya de vacunació contra la covid-19 ha derivat també en noves formes d'estafar sobretot al públic que ha de rebre la injecció: la gent gran. Els Mossos informen que ja han rebut denúncies de persones que han rebut una trucada conforme se'ls anirà a vacunar al seu domicili. El conseller d'interior, Miquel Sàmper, ha explicat que els autors de les estafes cometen habitualment dos tipus de delictes. En primer lloc, accedir a l'habitatge i robar quan són dins. L'altre estafa que se'n pot derivar és "dir que els posen la vacuna i cobrar uns diners" Sàmper ha confirmat que s'ha interceptat una trucada de l'estil a Barcelona. Davant d'aquest escenari, fa una crida a la gent gran i als seus familiars propers a no fer cas d'aquestes peticions i ha recalcat que, el subministrament de les vacunes assumit pel sistema de salut públic s'administrarà en els centres sanitaris. "Només quan hi hagi una dificultat imperiosa física de trasllat d'alguna persona es farà al seu domicili" hi ha matisat el conseller remarcant que la població ha d'estar pendent del pla de vacunació pautat per Salut i així evitar caure en enganys. Estigueu atents i no dubteu a denunciar. Adjuntem el pla de vacunació a Catalunya: Pla de vacunació: calendari en tres etapes El pla de vacunació amb el qual treballa el Govern espanyol estableix tres etapes de vacunació, en funció de la disponibilitat de dosis. • La primera etapa va començar el 27 de desembre i s'allargarà 12 setmanes, fins al març, tal com ha explicat el ministre de Sanitat, Salvador Illa. El Govern espanyol calcula que es podran vacunar 2,3 milions de persones amb la vacuna de Pfizer, de la qual s'adquiriran 4,5 milions de dosis (es tracta d'una vacuna de doble dosi). A més, a partir del 6 de gener podrien començar a arribar les primeres dosis de la vacuna de Moderna si supera l'aprovació de l'Agència Europea de Medicaments. • La segona etapa de vacunació es durà a terme entre l'abril i el juny, quan l'executiu calcula que tindrà un increment progressiu de vacunes. • La tercera etapa, durant l'estiu, servirà per cobrir la resta de grups