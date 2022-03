El camp català es manifestarà a Madrid contra el despoblament i preus

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya fa una crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se i sumar-se al moviment “20M Rural, Junts pel Camp”.

Joan Carles Massot, president nacional de l’entitat, explica a MIgdia a COPE Catalunya (àudio), per què és tan important adherir-s’hi, més encara en el context actual en el qual el conflicte bèl·lic a Ucraïna torna a posar en relleu la importància de la sobirania alimentària. “Volem pagesos i ramaders que continuïn als seus pobles produint aliments per a tots i totes. Així mateix, instem al govern espanyol a modificar les seves polítiques per preservar el món rural en risc de desaparèixer.”

Amb aquest objectiu l’organització ha demanat al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que activi mesures excepcionals per pal·liar els efectes de la guerra, reduir la pressió fiscal i injectar liquiditat al sector agrari.

També sol·licita que s’avanci la bestreta de la PAC, i s’allarguin les carències i els terminis dels préstecs Covid i altres mesures per donar suport als productors, garantir la producció d’aliments i evitar una crisi social.

L’entitat destaca que caldria establir préstecs a fons perdut, per garantir liquiditat de forma immediata. Per altra banda, entre els canvis estructurals JARC considera essencial la flexibilització del pacte verd i de la normativa de fertilització orgànica, i una política agrària comuna més enfocada a la producció.

Amb la moció que ha enviat a 946 ajuntaments, 41 Consells Comarcals, Diputacions, ADV i comunitats de regants, l’entitat ha rebut una resposta positiva i cada dia alguna nova entitat se suma al manifest, per deixar clar el seu compromís a col·laborar, participar i promoure l’adhesió a la mobilització de diumenge 20 de març a Madrid; així com les accions que s’organitzin per defensar que les zones rurals es pugui viure dignament.





Un manifest signat per COAG i JARC, i altres organitzacions amb representació estatal i entitats vinculades al món rural, recull les principals preocupacions i reivindicacions del moviment, com la situació del medi rural en risc de despoblament, afectat per un dèficit de serveis públics i privats.





Entre els principals punts que recull el document, destaquen també el de la política agrària comuna, que resulta insuficient per resoldre els problemes que determinen la renda dels professionals agraris; els preus que perceben els productors que no cobreixen sovint els costos de producció, des de fa temps en una espiral alcista.

La falta de relleu generacional, les dificultats que troben els joves a l’hora d’incorporar-se a les activitats agràries, i les dels professionals autònoms i el comerç local, són altres dels temes que cal que les polítiques públiques entomin amb resolució.

El document també exposa, per altra banda, el greu problema que representen les poblacions descontrolades de fauna salvatge i les legislacions en matèria ambiental i de benestar animal, que dificulten que l’activitat agrària sigui viable i rendible.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Consulta el manifest aquí

Es preveu que El 20M Rural aplegarà més de 200.000 persones i 1.500 autocars, per aquest motiu l’organització ha modificat l’itinerari previst inicialment, i finalment sortirà a les 11h de la plaça Emperador Carlos V, davant del Ministeri d’Agricultura (Atocha).