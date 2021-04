Camela presenta “en el bolsillo de mi corazón”

El grup Camela publica nou senzill "En el bolsillo de mi corazon". Parlarem d'aquest nou projecte música amb l'Angeles.

És tot un èxit aquest nou senzill.

<< La veritat és que si, tenim ganes de publicar-la perquè es va quedar paralitzat a causa de la covid. A més a més, és una cançó alegre que en aquests moments és necessita i el videoclip també es va fer amb molta il·lusió.>>

Quan esteu creant una cançó, us fa la sensació que esteu anant pel bon camí?

<< En les cançons que crea un mateix, sempre dubtes. Recordo que quan es va publicar "Cuando zarpa el amor" la companyia estava segura de què seria un èxit, però jo no veia tan clar perquè també hi ha hi havia d'altres molt boniques. El que sí que em sol passar, és que si me'n vaig a dormir i la cançó no me la trec del cap, aquí sento que si funcionarà.>>

El videoclip d'aquesta nova cançó, està molt ben muntat, amb aquest toc alegre.

<< Doncs sí, mentre estava escrivint la cançó ja m'estava imaginant com seria el videoclip. Finalment es va poder fer tal com m'ho vaig imaginar gràcies a l'ajuda del director Mario Ruiz.>>

No tots poden dir que tenen una carrera plena d'èxits.

<<És una sort i una alegria, quan estem de concert i la gent canta totes les cançons, sents que no estàs sol a l'escenari i és una de les coses màgiques que passen en un concert de Camela. Tenim previst que el nou disc es publiqui per abans del nadal.>>