Cal ampliar l'aeroport del Prat?

Fa uns anys que parlem sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i de les necessitats que té una ciutat com Barcelona. Aquesta situació ha creat un xoc frontal, mediambientalment parlant, hi ha gent a favor i gent en contra. Parlem amb el professor IESEBussinesschool, Pedro Nueno



- És imprescindible aquesta ampliació de l'Aeroport del prat?



Hem escoltat i hem pogut veure seria molt interessant, és a dir, Barcelona és una ciutat germana de Boston i a més a més totes dues tenen moltes coses en comú, amb les dues moltes universitats i escoles importants. També hi ha moltes empreses de serveis publicitaris, consultories i molts temes relacionats amb la medicina. Aquest germanament va arribar el dia en el qual va sortir el tema dels aeroports i fer coses en comú. A l'aeroport de Boston fa deu anys, es va fer càrrec un professor de Harvard i el van fer president, ell volia connectar Boston amb les ciutats importants del món i va trobar molts problemes econòmics amb les aerolínies, però finalment hi va aconseguir i la gent va començar a viatjar més, el fet de connectar Boston amb altres ciutats va estimular els vols de Boston en comptes de sortir des de Nova York. Aquesta situació serveix d'exemple a Barcelona, portaria a més turistes, alumnes, pacients o consultors.



- Fa anys que parlem d'aquesta ampliació, per què es triga tant?



Crec que no hi ha un clar interès no és una prioritat pels alts càrrecs de Catalunya perquè pensen que potser això trigarà quatre anys a funcionar i pensen que potser no estaran en aquell càrrec quan passi, però potser també és perquè pot afectar a la gent que viu a prop de l'aeroport. Ara han donat una idea com per exemple fer una pista en el mar quan en realitat ai que té sentit és afegir una altra vista al costat de les altres.



- Va haver- hi una proposta d'AENA que es va deixar passar ja anem tard?



Millorar a l'aeroport, milloraria la vida de milions de persones. Aena va fer cas d'aquests poquets que es van manifestar davant dels milions de persones que no es van manifestar hi ha algunes coses que passen a Catalunya que no s'arriben a entendre del tot i no sabem quins sons els motius en realitat.